Черновцы, Украина, 28 декабря, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Мужчина в городе Черновцы на Западной Украине выпрыгнул из окна военкомата, пытаясь избежать отправки на фронт, сообщил 28 декабря «24 канал».

Oleksii Kovalyov/Global Look Press

Спастись от мобилизации пытался 43-летний местный житель. Он бросился в окно, прыгнув со второго этажа.

В результате он получил множественные травмы. Мужчину доставили в местное отделение нейрохирургии. Он в сознании.

В Сети 24 декабря появилось видео уличной драки между работниками ТЦК (военкомат. — Прим. ИА Регнум) и молодым мужчиной, которого пытались остановить в Черновцах.

Мужчина пытался убежать от сотрудников военкомата и один из силовиков ударил его прикладом автомата по рукам.

На Украине правительство 25 декабря внесло в парламент законопроект о мобилизации, предполагающий ограничение в правах в случае неявки в военкомат, снижение с 27 до 25 лет возраста подлежащих мобилизации и отмену отсрочки для инвалидов III группы.