Москва, 28 декабря, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Сценариста и заслуженного деятеля искусств Юрия Арабова похоронят 30 декабря на Троекуровском кладбище, отпевание состоится в храме Святой Троицы Живоначальной в Хохлах, заявили 28 декабря в Союзе кинематографистов России.

РИА Новости

«Отпевание состоится в субботу, 30 декабря, в 11:00 в храме Святой Троицы Живоначальной в Хохлах. Похороны — на Троекуровском кладбище в 14:00», — процитировал союз ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее стало известно о смерти советского и российского писателя, поэта, сценариста и заслуженного деятеля искусств Юрия Арабова. Его не стало на 70-м году жизни.

После школы Арабов поступил во ВГИК. Его первая работа в кино — сценарий для фильма «Одинокий голос человека». Арабов написал сценарии к трём десяткам кинокартин, в том числе к фильмам «Круг второй», «Молох», «Монах и бес» и сериалу «Доктор Живаго». Вышли 11 его книг, в том числе шесть сборников стихов и три романа.