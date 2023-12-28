Рим, 28 декабря, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Словом уходящего года по версии Института итальянской энциклопедии Treccani стало «феминицид». Его представители отметили, что выбор связан, в первую очередь, с важностью для общества, а не с частотностью употребления.

Иван Шилов ИА REGNUM

Эксперты подчеркнули важность внимания к этому явлению, связанному с убийством женщин близкими мужчинами.

«Феминицид» возникло в итальянском языке в 2002 году. В 2008-м его зарегистрировали в списке неологизмов. Но вновь на него обратили внимание после убийства в Северной Италии 22-летней студентки бывшим возлюбленным. Это вызвало широкий общественный резонанс, а правительство вновь ужесточило наказания для мужчин за преследование близких им женщин.

Как сообщало 27 декабря ИА Регнум, в 2023 году в шведском словаре появились 34 новых слова, среди которых «корановый кризис» и «киберустойчивость».

По мнению представителя Совета по шведскому языку Ола Карлссона, «кризис Корана» обусловлен серией громких осквернений Корана, что спровоцировало политически чувствительную ситуацию. Тогда некоторые рассматривали сожжение Корана как повод для нападения на шведские интересы или бойкота шведской продукции.

По версии российского портала «Грамота. ру», словом года стало «нейросеть». Выбор основывался на нескольких критериях: анализе данных, частотности запросов и оценки экспертов. Учитывалась освоенность слова русским языком — наличие устоявшегося кириллического написания и родственных связей.

В то же время в Германии словом года назвали Krisenmodus, что означает «кризисный режим». Лингвисты отметили, что в этом году эти явления достигли своего апогея и буквально «окружили» Германию.