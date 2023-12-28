Москва, 28 декабря, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Смазочные материалы, моторное топливо, нефтепродукты и товары нефтехимического производства «Роснефти» получили высшую награду на Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России».

ПАО «НК «Роснеть» Продукцию «Роснефти» отметили наградой конкурса «100 лучших товаров России»

Всего в списке победителей конкурса представлено 36 видов продукции, которые производятся на 15 нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях компании в Уфе, Самаре, Саратове, Сызрани, Ачинске, Ангарске, Рязани и Москве.

Такого результата «Роснефть» смогла достичь благодаря внедрению передовых технологий в производстве и поиску новых решений. В частности, компания проводит масштабную модернизацию нефтеперерабатывающих заводов, что позволило значительно улучшить качество и расширить ассортимент выпускаемой продукции.

ПАО «НК «Роснеть» Продукцию «Роснефти» отметили наградой конкурса «100 лучших товаров России»

Статус победителя дает право предприятиям в течение двух лет маркировать свою продукцию «золотыми» и «серебряными» логотипами конкурса, что является «знаком качества» для потребителей.