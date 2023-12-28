Москва, 28 декабря, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Певица Анна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) не будет петь в новогоднюю ночь на концерте в «Барвихе Luxury Village» в Подмосковье. Её выступление отменили. Об этом 28 декабря сообщил администратор касс.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Анна Asti

Вместо исполнительницы хита «Царица» на сцену к зрителям выйдет Люся Чеботина.

«Да, это правда. Произошла замена артиста. В новогоднюю ночь вместо Anna Asti будет выступать Люся Чеботина», — сообщили в беседе с «РИА Новости» администраторы.

По данным СМИ, гонорар Asti должен был составить 6,5 миллиона рублей.

В концертом зале не уточнили причину отмены выступления певицы. Сама исполнительница ситуацию не прокомментировала.

Как сообщало ИА Регнум, ранее отменили выступление певицы Anna Asti на новогоднем корпоративе компании «Сима-ленд». Причиной стало её участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. На мероприятии, которое состоится 29 декабря, исполнительницу заменит Полина Гагарина.

Помимо этого, отменили и новогоднее выступление певицы в клубе Gipsy. Концерт планировали на 22:00 31 декабря, но в афише теперь указали, что в это время в клубе выступит Jony.

Вечеринка Ивлеевой состоялась 20 декабря в московском клубе «Мутабор». Дресс-код предполагал минимальное количество одежды, гостями мероприятия стали звёзды шоу-бизнеса.

После негативной реакции общественности на произошедшее блогер извинилась, признала, что осознала свою ответственность за произошедшее.

Позднее за участие в мероприятии публично извинились эстрадные исполнители Филипп Киркоров, Лолита и Дима Билан и журналистка Ксения Собчак. Хамовнический суд принял иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей по факту нравственного ущерба россиянам.

Певец Киркоров на фоне отмены съёмок и концертов с его участием, а также угрозы лишиться звания народного артиста обратился в юридическую компанию.