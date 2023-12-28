Севастополь, 28 декабря, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сравнил Украину с интернет-ошибкой 404, означающей отсутствие доступа к запрашиваемому ресурсу. Так во время подведения итогов 2023 года 28 декабря он прокомментировал сентябрьский удар ВСУ по штабу Черноморского флота.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Когда была атака по штабу, никого не смутило, что объект находится в центре города и там сотни людей были в это время на улицах. Никого из товарищей государства 404 это не смутило», — заявил губернатор.

На данный момент, как отметил Развожаев, судьба штаба зависит от дальнейших решений Минобороны России.

Как передавало ИА Регнум, 22 сентября ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. По словам Развожаева, осколок упал возле театра Луначарского. Позднее в Министерстве обороны России заявили, что в результате атаки один военнослужащий пропал без вести. В ведомстве добавили, что при атаке на Севастополь российская система ПВО сбила пять ракет ВСУ.