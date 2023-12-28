Рига, 28 декабря, 2023, 17:12 — ИА Регнум. Из Латвии принудительно вышлют свыше 1213 граждан России, заявили в управлении по делам гражданства и миграции республики, сообщило 28 декабря агентство Sputnik Латвия.

Victor Lisitsyn/Global Look Press

Как сообщили в управлении, эти российские граждане не подали к 30 ноября 2023 года документы для получения вида на жительство в Латвии. При этом данными о том, что они уехали из республики, управление не располагает.

Как заявили в миграционном ведомстве, срок подачи документов установлен поправками к закону об иммиграции.

Отмечается также, что 1344 российских гражданина опоздали с подачей документов до 30 ноября, но сделали это позже. Кроме того, 904 россиянина уехали из Латвии.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря глава латвийского миграционного управления Майра Розе заявила, чтоиз страны выселят более тысячи российских граждан России, не подавших документы на вид на жительство или не сдавших экзамен по латышскому языку.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 20 декабря заявила, что В России ведомства и регионы получили указания подготовиться к решению вопросов по их размещению, трудоустройству и пенсионному обеспечению граждан, которрых могут выселить из Латвии.

В Латвии 1 сентября прошлого года приняли поправки к закону об иммиграции, в соответствии с которыми выданные российским гражданам постоянные виды на жительство в сентябре 2023 года утратили силу. Владельцы постоянного места жительства в Латвии до 1 сентября 2023 года должны были, чтобы остаться жить в республике, получить сертификат о владении латышским языком на уровне A2.

Латвийский сейм 14 сентября этого года утвердил новые поправки к закону об иммиграции. Согласно закону, срок сдачи экзамена продлили на два года. Проживающие в Латвии российские граждане могут получить временный вид на жительства сроком на два года и за это время должны сдать экзамен по латышскому языку.