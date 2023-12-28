Москва, 28 декабря, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предложил провести на территории Украины повторный референдум о независимости, поскольку предыдущий полностью сфальсифицировали.

Pavel Kashaev/Global Look Press Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов

«Вот где и нужно провести повторный референдум, так это на всем постукраинском пространстве, подконтрольном режиму Зеленского», — заявил Рогов «РИА Новости».

Он добавил, что жители новых регионов России для себя всё окончательно решили, навсегда вернувшись домой, на историческую родину.

Ранее 28 декабря миллиардер Дэвид Сакс написал на своей странице в X (бывшая Twitter), что администрация президента США Джо Байдена хотела бы рассмотреть предложенный предпринимателем Илоном Маском план по урегулированию конфликта на Украине. Маск в свою очередь прокомментировал этот пост словами, что многих смертей можно было бы избежать.

Так, в 2022 году Маск предложил мирный план по Украине. Он предлагал провести повторное голосование в новых регионах России под наблюдением ООН и сохранить Крым за Россией, как это было с 1783 года.

Как сообщало ИА Регнум, с 23 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы по вопросу воссоединения с Россией. Во всех четырёх регионах голосование продлилось до 27 сентября включительно.

По итогам подсчётов 100% голосов в ДНР воссоединение с Россией поддержали 99,23% проголосовавших при явке 97,51%, в ЛНР — 98,42% (явка 94,15%), в Запорожской области — 93,11% (явка 85%), в Херсонской области — 87,05% (явка 78,86%).

При этом в сентябре 2022 года в телеобращении президент России Владимир Путин заявил, что Москва поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей об их будущем, которое они примут на референдумах.