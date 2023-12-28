Борисоглебск, Воронежская область, 28 декабря, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство после с расстрела автомобиля предпринимателя, владельца «Третьяковской» птицефабрики Геннадия Ширяева в Воронежской области, сообщили 28 декабря в пресс-службе ведомства.

Кадр из видео

«В Воронежской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство предпринимателя», — сообщила пресс-служба.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Нападение произошло вечером 27 декабря в селе Третьяки в Борисоглебском районе.

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В районе 474-го км федеральной трассы А144 злоумышленник как минимум два раза выстрелил из огнестрельного оружия в движущийся автомобиль под управлением 59-летнего предпринимателя.

В результате нападения водитель не пострадал. Сотрудники СК начали выяснять мотивы преступления.

Как сообщало ИА Регнум, 27 декабря автомобиль Volkswagen, на котором ехал Ширяев, расстреляли в двух километрах от его дома. Нападение произошло в районе шести часов вечера. Стрелявший, произведя два выстрела, скрылся.

Это произошло спустя два дня после того, как ФАС возбудила антимонопольное дело против воронежских птицефабрик, которые единовременно повысили цены на куриные яйца.