Москва, 28 декабря, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Певец Филипп Киркоров на фоне отмены съёмок и концертов с его участием, а также угрозы лишиться звания народного артиста обратился в юридическую компанию Semenov & Pevzner, сообщил 28 декабря Telegram-канал Mash.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певец Филипп Киркоров

«Артист провёл ±час в здании, после чего вышел на улицу с недовольным и опечаленным лицом», — говорится в сообщении.

По информации журналистов, на встрече с юристами Киркоров обсуждал, насколько вероятно, что его лишат звания народного артиста из-за участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, и узнавал, как законно избежать «отмены».

Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря интернет-провайдер заблокировал официальный сайт Киркорова. При попытке зайти на ресурс появляется сообщение об ошибке 4030.

Киркоров 26 декабря опубликовал видео с извинениями из-за своего участия в скандальной вечеринке, заявив, что «зашёл не в ту дверь». Он также попросил, чтобы его творчество не ограничивали. Публичные извинения также опубликовали ряд других участников мероприятия, в том числе Ивлеева.

Между тем 27 декабря стало известно об удалении оскандалившихся артистов из новогодних телевизионных передач. Кроме Киркорова и Ивлеевой, вырезали отрывки с певицей Лолитой Милявской.