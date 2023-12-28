Москва, 28 декабря, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Центризбирком утвердил актёра Сергея Безрукова, певицу Ларису Долину, музыканта Игоря Бутмана, президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер доверенными лицами президента Владимира Путина на выборах 2024 года, следует из постановления ЦИК, опубликованного 28 декабря.

Кристина Кормилицына/ИЗВЕСТИЯ Сергей Безруков

«Сегодня ЦИК России утвердил список из 346 доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина», — заявила пресс-секретарь избирательного штаба Путина Александра Суворова.

Она добавила, что по закону кандидатам-самовыдвиженцам для регистрации на выборах необходимо до 31 января 2024 года собрать 300 тысяч подписей.

Секретарь ЦИК Наталья Бударина заявила, что 20 декабря зарегистрировали группу избирателей, созданных для поддержки самовыдвижения Путина. После этого 26 декабря в ЦИК поступили документы для регистрации его доверенных лиц.

Список доверенных лиц Путина

В список доверенных лиц действующего президента вошли главный редактор ИА Регнум, член СПЧ Марина Ахмедова, а также члены СПЧ Игорь Ашманов и Юлия Белехова.

Кроме того, в число доверенных лиц президента вошли многие артисты, исполнители, деятели искусства и спортсмены. Среди них певец Ярослав Дронов (SHAMAN), режиссёр Никита Михалков, певица Полина Гагарина, музыкант Николай Расторгуев, дирижёр Юрий Башмет, артисты балета Николай Цискаридзе и Сергей Полунин. В списке также числится президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Кроме того, доверенными лицами Путина стали телеведущая Юлия Барановская, врачи Леонид Бокерия и Леонид Рошаль, фигурист Евгений Плющенко, боксёр Александр Поветкин.

При этом общее число доверенных лиц действующего главы государства на предстоящих выборах может составить до 600 человек.

На прошлых президентских выборах, которые состоялись в 2018 году, доверенными лицами Владимира Путина стали 259 человек.

Выборы президента России 2024

Президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Трёхдневное голосование на президентских выборах в России состоится впервые. Известно также, что досрочное голосование запланировали в период с 25 февраля по 14 марта.

Действующий глава государства Владимир Путин 8 декабря сообщил, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года. С такой просьбой к российскому лидеру обратился спикер парламента ДНР Артём Жога. Путин в свою очередь ответил согласием.

Всего намерение баллотироваться в президенты России в 2024 году выразили 33 кандидата. Девять кандидатов намерены выдвигаться от партий и 24 — как самовыдвиженцы. Как уточнила глава ЦИК Элла Памфилова, документы для участия в выборах подали восемь кандидатов от партий и шесть самовыдвиженцев.

Баллотироваться на пост президента в 2024 году также будут председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий и зампредседателя Госдумы Владислав Даванков, выдвинутый от партии «Новые люди». Кроме того, от партии КПРФ кандидатом в президенты стал Николай Харитонов.

В беседе с ИА Регнум замдиректора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов заявил, что Путин идёт на президентские выборы 2024 года в качестве самовыдвиженца, но в то же время он опирается на ряд политических партий и лидеров общественного мнения. Эксперт отметил широкий круг лиц, которые высказались в поддержку кандидатуры действующего главы государства. Шаповалов назвал символичным то, что среди тех, кто поддержал Путина, есть оппозиционная парламентская партия «Справедливая Россия».

В список «Команды Путина», созданной для участия в президентских выборах, вошли врачи, военные, артисты и представители других областей. Среди них, в частности, Джефф Монсон, Татьяна Навка, Владимир Машков, Валерией Гергиев, Иван Охлобыстин и многие другие. Группа поддержала решение Путина о самовыдвижении на выборы.