Москва, 28 декабря, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал разоружение ВСУ и отказ киевского режима от идеологии неонацизма целями военной спецоперации на 2024 год. Об этом он заявил 28 декабря.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Спецоперация продолжится, её целью останется разоружение украинских войск и отказ нынешнего украинского государства от идеологии неонацизма», — написал он в Telegram-канале.

Медведев также подчеркнул, что важно сместить правящий бандеровский режим. Это он назвал неизбежной целью, которая должна быть и будет достигнута. При этом он напомнил, что Москва не исключала и не исключает мирных переговоров с Киевом.

«Они могут вестись вплоть до полного разгрома и капитуляции бандеровских войск Североатлантического альянса», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, в преддверии 9 Мая Медведев напоминал, что более миллиона советских солдат погибли, освобождая в том числе европейские государства от нацизма, и отметил, что современная Россия аналогичным образом сокрушит неонацистов и идеологию Бандеры.