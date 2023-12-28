Кулеба упрекнул Европу в неумении воевать
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Европа не умеет воевать
Киев, 28 декабря, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Европа не знает, как вести войны. Такое мнение в интервью газете Kyiv Independent высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Он связал это с тем, что война крайне непопулярна в этой части света.
Глава украинского МИД также добавил, что оборонная промышленность европейских государств не способна удовлетворить потребности Киева.
«Производство вооружений ― не самая популярная сфера бизнеса в Европе», ― подчеркнул он.
Кулеба указал на то, что партнёры Киева потратили слишком много времени на размышления о наращивании производства оружия. При этом он признал, что Европа «с энтузиазмом» пытается исправить ситуацию.
Как сообщал ИА Регнум, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что даже если отправить на Украину все деньги и всё оружие мира, это не поможет Киеву победить в конфликте. Он добавил, что Россия никогда не потерпит военного поражения, более того, уже на рубеже 2023–2024 годов условия урегулирования конфликта на территории Украины начнёт диктовать Москва.
В начале декабря президент Болгарии Румен Радевналожил вето на одобренное парламентом страны соглашение о безвозмездной передаче Украине бронированной техники, поскольку счёл, что служба пограничной охраны Болгарии и спасательные ведомства страны нуждаются в этой технике.
Кроме того, в Нидерландах выступили против поставок оружия Украине. лидер Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс заявил, что власти страны должны прекратить военную поддержку Киева, так как у Нидерландов слишком мало вооружения.