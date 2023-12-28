Киев, 28 декабря, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Европа не знает, как вести войны. Такое мнение в интервью газете Kyiv Independent высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Kirill Chubotin/Global Look Press Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Он связал это с тем, что война крайне непопулярна в этой части света.

Глава украинского МИД также добавил, что оборонная промышленность европейских государств не способна удовлетворить потребности Киева.

«Производство вооружений ― не самая популярная сфера бизнеса в Европе», ― подчеркнул он.

Кулеба указал на то, что партнёры Киева потратили слишком много времени на размышления о наращивании производства оружия. При этом он признал, что Европа «с энтузиазмом» пытается исправить ситуацию.

Как сообщал ИА Регнум, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что даже если отправить на Украину все деньги и всё оружие мира, это не поможет Киеву победить в конфликте. Он добавил, что Россия никогда не потерпит военного поражения, более того, уже на рубеже 2023–2024 годов условия урегулирования конфликта на территории Украины начнёт диктовать Москва.

В начале декабря президент Болгарии Румен Радевналожил вето на одобренное парламентом страны соглашение о безвозмездной передаче Украине бронированной техники, поскольку счёл, что служба пограничной охраны Болгарии и спасательные ведомства страны нуждаются в этой технике.

Кроме того, в Нидерландах выступили против поставок оружия Украине. лидер Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс заявил, что власти страны должны прекратить военную поддержку Киева, так как у Нидерландов слишком мало вооружения.