Берлин, 28 декабря, 2023, 17:00 — ИА Регнум. В украинской армии сожалеют о завышенных ожиданиях среди военных и населения, признался боец элитного подразделения ВСУ в интервью Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM

Военный пояснил, что властям не стоило «трубить из-за каждого угла», что Вооруженные силы Украины вот-вот одержат победу.

«Люди подумали, что будет очень легко, например, форсировать Днепр и захватить территорию на левом берегу Херсонской области, но это так не работает», — пояснил боец.

Поэтому, когда всё стало складываться не в пользу ВСУ, многие военные из-за тяжёлой ситуации на фронте стали терять мотивацию, пояснил украинец.

Как сообщало ИА Регнум 27 декабря, украинский генерал Александр Тарнавский предупредил ВСУ, что 2024 год может стать для них ещё тяжелее. Текущую обстановку он назвал «напряжённо сложной».

А 5 декабря экс-министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что к полному провалу контрнаступления украинской армии привело отсутствие поддержки с воздуха.