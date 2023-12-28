Лондон, 28 декабря, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Подразделения российской армии, находящиеся в зоне специальной военной операции, скоро начнут получать новейшую дальнобойную гаубицу «Коалиция» для обстрела позиций ВСУ, заявила 27 декабря британская газета Daily Express.

«Эти гаубицы имеют дальность стрельбы 70 км и скорострельность более десяти выстрелов в минуту», — сообщили в издании.

О скорых поставках в российскую армию гаубиц 2С35 «Коалиция-СВ» 27 декабря сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Он рассказал, что испытания орудия уже завершили и начали её серийное производство. Глава компании подчеркнул, что это оружие даст существенное преимущество российским бойцам в противостоянии с западными образцами артиллерии.

Индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев 20 октября заявил, что «Коалицию» можно назвать боевым роботом, так как в ней высокая степень автоматизации. В корпорации отметили, что гаубица превзошла лучшие мировые и отечественные аналоги по дальности и точности стрельбы, а также скорострельности.

Согласно открытым данным, гаубицу «Коалиция-СВ» разработал нижегородский «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник». Артиллерийскую установку поставили на шасси танка «Т-90». Кроме орудия калибра 152-мм, у неё есть пулемёты.