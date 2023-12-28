Москва, 28 декабря, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Доллар на Мосбирже опустился ниже 90 рублей впервые с 19 декабря. Об этом 28 декабря свидетельствуют данные торгов.

ИА REGNUM

Евро в то же самое время опустился ниже 100 рублей впервые с 21 декабря. По состоянию на 15:20 мск евро снизился до уровня 99,9 рубля. Доллар — до 89,71 рубля, юань — до 12,628 рубля. Индекс Мосбиржи находился на уровне 3089,57 пункта.

Как сообщало ИА Регнум, 21 декабря курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 92 рубля впервые с 11 декабря. По данным на 12:28 мск курс доллара составлял 92,23 рубля. Позднее в тот же день евро поднялся выше 101 рубля впервые с 26 октября. Так, курс евро растёт на 1,74 рубля, до 101,4 рубля.