* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 28 декабря, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) обратился в Генпрокуратуру с просьбой привлечь шоумена Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) к уголовной ответственности за фейки об армии и дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации. Об этом 28 декабря он сообщил в своём Telegram-канале.

Александр Казаков /ИЗВЕСТИЯ Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Я обратился к генпрокурору с просьбой привлечь Галкина к ответственности. И отдельно обратить внимание на его «благотворительность» в пользу националистической, террористической Украины», — говорится в сообщении.

Луговой задался вопросом: кто-то ещё считает, что Галкин несёт безобидную дурь. Про Бучу, про ракеты, про ложь, про вину России, напомнил депутат. Так, за один только националистический лозунг можно заводить папку с уголовным делом, добавил он.

По статьям о фейках об армии и дискредитации российских вооруженных сил юмористу может грозить до 15 лет лишения свободы.

Как сообщало 27 декабря ИА Регнум, Следственный комитет проведёт ещё одну проверку антироссийских заявлений Галкина. Юморист критиковал Вооружённые силы России, а также комментировал события в Буче, Одессе, Мариуполе, историю с малайзийским боингом, упавшим в июле 2014 года на территории ДНР.

В октябре шоумен назвал иноагентов «приличными» врагами народа, выразив гордость, что сам попал в этот список.

После начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года Галкин начал публично критиковать Россию. Он вместе с супругой Аллой Пугачёвой уехал из России в Израиль, а затем на фоне эскалации палестино-израильского конфликта они перебрались на Кипр. Выступая на одном из концертов на Кипре в октябре, шоумен обрадовался русскоязычной аудитории, приветствовав её по-украински. При этом он признался, что регулярно тратит деньги на поддержку украинской стороны.