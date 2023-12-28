Мадрид, 28 декабря, 2023, 15:03 — ИА Регнум. На территории Испании обучение прошли более трёх тысяч украинских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны королевства.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

«Около 3,5 тыс. украинских солдат прошли подготовку в Вооружённых силах [Испании]», ― уточнили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что такое обучение проводится в Испании с ноября 2022 года в рамках миссии военной помощи Европейского союза Украине.

По данным минобороны, с начала конфликта Украине передали кареты скорой помощи, военные грузовики и различные боеприпасы, осуществили 86 перевозок всех типов материалов, в том числе 55 бронетранспортёров и десять танков Leopard. Ранее на территории королевства прошли обучение десять украинских физиотерапевтов и врачей.

Как сообщало ИА Регнум, бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве капитан первого ранга Гарри Табах заявил, что украинские военные не обучены даже азам стратегии. По его словам, выделенные США средства не помогут им грамотно воспользоваться этим.

В минобороны Великобритании 26 декабря сообщили, что шесть украинских пилотов прошли подготовительные курсы по управлению истребителями F-16 и приступили к практическим занятиям в Дании. Речь идёт о первой группе лётчиков ВСУ, которых стали обучать на Западе применению этих боевых самолётов. В минобороны отметили, что в Британии уже начали тренировать новую группу украинских пилотов, в которую входит десять человек.

Глава Военного комитета Евросоюза генерал Роберт Бригер заявил, что ЕС к весне 2024 года собирается обучить 40 тысяч украинских военных. Он добавил, что Евросоюз уже подготовил 34 тысячи украинских военных и выделил на военную помощь Украине 27 млрд евро.