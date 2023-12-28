Берлин, 28 декабря, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Евросоюз готовит новые пакеты санкций против России. Об этом стало известно 28 декабря на брифинге минэкономики Германии.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы одобрили сейчас в Брюсселе 12-й пакет санкций, и последуют новые пакеты. Это означает, что санкционная система будет расширяться и совершенствоваться», — сообщил представитель ведомства.

В министерстве уточнили, что предстоящие рестрикции будут направлены на обнаружение и пресечение путей обхода действующих ограничений.

Правительство ФРГ в целом оценило санкционную политику как эффективную.

Как сообщало ИА Регнум 21 декабря, глава МИД России Сергей Лавров заявил, говоря о планах Германии конфисковать замороженные российские активы, что Москве есть что конфисковать в ответ. Он также сказал, что западные политики носятся с идеей найти «легальные» пути для конфискации российских активов, при этом представители европейских стран, сохраняя признаки уважения собственных законов, медлят с такими решениями, а власти США в закрытых контактах объясняют им, как именно следует поменять законы, «чтобы взять всё и окончательно своровать».