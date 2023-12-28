Москва, 28 декабря, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Украинская армия всё чаще бросает своих раненных на поле боя, так как вынуждена спешно покидать позиции, считает военный эксперт Михаил Онуфриенко. Об этом он заявил 28 декабря корреспонденту ИА Регнум.

President Of Ukraine/Global Look Press

Ранее российские военные спасли украинскую женщину-военнослужащую, которую сослуживцы бросили на поле боя в районе села Крынки в Херсонской области

«Противник достаточно часто оставляет своих раненых на линии фронта. По большому счёту это происходит не от хорошей жизни, а просто в силу того, что они вынуждены бросать позиции и не могут эвакуировать раненных, и этим приходится заниматься нашим бойцам. Это совершенно обычная ситуация. Наши ребята наступают и занимают позиции и забирают брошенных там людей. Русские всю жизнь это делали и будут делать. Так что удивляться такому поведению не стоит», — сказал Онуфриенко.

Он подчеркнул, что среди военнослужащих ВСУ тоже встречаются нормальные люди, которые не бросают раненого российского солдата на произвол судьбы, однако чаще встречаются субъекты совсем иного склада, которые ведут себя в отношении раненых не лучшим образом.

«На сегодняшний день вооружённые силы киевского режима стараются призывать всех независимо от гендерной принадлежности. Это ужасно. В этом смысле они поставили знак равенства между мужчинами и женщинами и призывают всех! Сейчас (до Нового года) будет принят закон, согласно которому мужчин и женщин будут призывать в армию, невзирая на гендерные различные. Для нас это звучит дико, но по факту это именно так. Когда вы видите на линии фронта женщин, которые ранены и погибают, это реальность, которую противник навязывает нам. Мы не можем воспринять это как нормальность, но противник говорит, что так оно и есть», — констатировал Онуфриенко.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным губернатора Херсонской области, российские десантники и морские пехотинцы под Крынками разгромили ВСУ в стрелковом бою. После этого на поле боя осталось много убитых и раненых. Раненая женщина-военнослужащая, заметив в воздухе российский беспилотник, подала рукой просьбу о помощи. Российские военные эвакуировали раненую, которую украинские военные бросили на поле боя, и оказали ей медицинскую помощь.

Комментируя случившееся, политолог Михаил Смолин заявил, что российские военные поступили высоконравственно и согласно этике. По его словам, эта ситуация характеризует разные подходы ВСУ и российских военных к украинскому конфликту, отличительные особенности ведения ими боевых действий. Смолин отметил, что уже известно немало случаев, когда в схожей ситуации оказывался боец армии РФ, но ему не оказывали помощи.

По мнению Смолина, на фронте не придают значения половому признаку, там все — военные, все — бойцы. Также историк считает, что важно не сосредотачиваться на негативных домыслах о том, что украинка после восстановления может снова взять оружие и пойти на передовую сражаться в рядах ВСУ.