Москва, 28 декабря, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Мать российского фехтовальщика Сергея Биды, объявленного МВД в розыск, Елена Гришина рассказала о наличии у сына разрешения на выезд из России и отказе в увольнении из Росгвардии.

Максим Богодвид/РИА Новости Сергей Бида

Ранее у МВД появились вопросы к фехтовальщику из-за того, что он заявился на соревнования в США, оставаясь при этом служащим Росгвардии. В этой связи Гришина рассказала, что Бида несколько раз приходил в Росгвардию, чтобы уволиться, а сыну в этом отказывали.

«Он приходил несколько раз в Росгвардию, чтобы уволиться. Сыну в этом отказали», — рассказала женщина RT.

Она добавила, что у сына имелось разрешение на выезд из страны от Минспорта. По её словам, соответствующие списки составлял главный тренер сборной России Ильгар Мамедов. Эти списки отправляли в Росгвардию и Минобороны. Там их подписывали, добавила она. Поэтому у Биды имелось официальное разрешение на выезд из страны до конца 2023 года. Со слов матери, фехтовальщик планировал уехать, сделать операцию и, возможно, вернуться обратно.

Как сообщало ИА Регнум, 27 декабря МВД объявило в розыск фехтовальщиков Сергея и Виолетту Бида, которые уехали в США. Супругов разыскивают по статье уголовного кодекса.

Позднее источник сообщил, что российским шпажистам грозит от пяти до 10 лет за самовольное оставление части или места службы, так как Сергей и Виолетта являются военнообязанными.

Дед Биды, двукратный призер Олимпийских игр по водному поло Борис Гришин 28 декабря заявил, что внук отправился в США, чтобы пройти операцию. По его словам, внук очень патриотично настроенный человек. При этом перед отъездом в США Бида, со слов деда, предоставил все справки в Росгвардию, действующим офицером которой он является.