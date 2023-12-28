Вашингтон, 28 декабря, 2023, 15:02 — ИА Регнум. От Владимира Зеленского отвернулись практически все союзники во главе с США. Такой итог года для главы киевского режима подвело издание Responsible Statecraft в материале от 28 декабря.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Зеленский, которого сейчас считают изолированным и оторванным от реальности, похоже, впал в немилость. К его несчастью, это не первый случай в истории внешней политики США, когда Вашингтон проявляет свою благосклонность в другом месте, нанося серьезный ущерб своим бывшим бенефициарам», — отмечается в статье.

При этом сторонники, которые ещё в недавнем прошлом подталкивали Украину к боевым действиям, теперь всё чаще активно намекают Зеленскому на неизбежность потери части территорий страны, чтобы достичь мира. Плюс к этому мечта лидера киевского режима о вступлении Украины в НАТО теперь сродни миражу, отметили авторы материала.

«Многие из этих союзников, в том числе и основные СМИ, теперь предполагают, что Украине не только придётся найти способ положить конец конфликту дипломатическим путём, но и, возможно, придётся пойти на территориальные компромиссы», — заключили в статье.

Как сообщало ИА Регнум 27 декабря, западные СМИ заметили в риторике Байдена по отношению к Киеву смену позиции. Президент США напомнил Зеленскому, что поставки оружия и денег не будут продолжаться бесконечно. Ранее глава Белого дома обещал, что будет помогать «столько, сколько необходимо». Сейчас же он заявил, что будет поддерживать Украину, насколько это будет возможно.