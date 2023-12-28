Москва, 28 декабря, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Российские военные за сутки уничтожили склад топлива для техники и непосредственно технику и живую силу украинской армии в 138 районах зоны проведения специальной военной операции. Об этом заявил на брифинге 28 декабря официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией поражены: склад топлива для военной техники ВСУ», — сообщил военный.

Как сообщало ИА Регнум днём ранее, российские военные уничтожили командно-наблюдательные пункты украинской армии и Нацгвардии. В то же время авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия России уничтожили склады, живую силу и технику ВСУ в 127 районах.