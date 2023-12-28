Вашингтон, 28 декабря, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Актёра Пирса Броснана, известного по роли Джеймса Бонда в нескольких частях фильма об агенте 007, обвиняют в мелком правонарушении из-за прогулки в парке, сообщил CNN.

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Броснана обвинили в том, что он нарушил закон, прогуливаясь по парку за пределами отведённых для этого зон. В судебном документе говорилось, что он прогуливался по термальным районам Йеллоустонского национального парка.

При этом подробности инцидента неизвестны. Представители 70-летнего актёра по этому поводу комментарии не давали.

Парк известен своими горячими источниками и гейзерами. На его сайте отмечается, что посетители парка должны ходить по дощатым настилам и обозначенным тропам, а также держать детей рядом и не позволять им бегать.

Пирс Броснан исполнил роли Джеймса Бонда в четырёх фильмах: «Золотой глаз» (1995), «Завтра не умрёт никогда» (1997), «И целого мира мало» (1999) и «Умри, но не сейчас» (2002). Актёр получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде за вклад в развитие киноиндустрии. Кроме того, с 2003 года Броснан является почётным офицером ордена Британской империи.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре американская студия Marvel уволила актёра Джонатана Мэйджорса. Суд признал его виновным в нападении на бывшую девушку. Сам артист вину не признал. Приговор вынесут 6 февраля 2024 года. Теперь исполнителю роли Канга в фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания» Мэйджорсу грозит до одного года лишения свободы.