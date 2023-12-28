Токмак, Запорожская область, 28 декабря, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) 28 декабря открыли огонь по городу Токмаку из комплексов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщил в Telegram-канале руководитель общественного движения «Мы — вместе с Россией» в Запорожской области Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Работают системы ПВО России. Подробности позже», — добавил он.

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