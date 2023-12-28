Киев, 28 декабря, 2023, 13:55 — ИА Регнум. В Чёрном море на мине подорвался балкер под флагом Панамы, следовавший продвигаемым Киевом так называемым альтернативным зерновым маршрутом. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе сил обороны юга Украины.

Globallookpress.com/Sri Lanka Air Force Media

Судно направлялось в один из дунайских портов для загрузки зерном.

«В Чёрном море произошел подрыв на <…> морской мине гражданского судна под флагом Панамы», ― говорится в сообщении в Telegram-канале.

Судно потеряло управление, на верхней палубе начался пожар. Пострадали двое моряков, одного из них госпитализировали.

К балкеру направили буксиры для доставки в порт.

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября перевозивший зерно из Одессы балкер, шедший под флагом Либерии, подорвался на мине в Чёрном море. По данным MarineTraffic, балкер направлялся в Румынию.

В свою очередь украинское издание «Думская» опровергло эту информацию, заявив, что судно Georgia S, вышедшее из одесского порта «Южный» с пшеницей, не пострадало при подрыве мины в акватории Чёрного моря. Уточняется, что капитан судна, идущего под флагом Либерии, дал сигнал бедствия после взрыва мины. Но судно не пострадало, так как противопехотная мина, по данным издания, взорвалась в 100 метрах от сухогруза.

В октябре в Чёрном море в одном из коридоров для вывоза сельхозпродукции с Украины, обнаружили похожий на морскую мину объект. Совместный координационный центр сообщил, что для осмотра места из Одессы вышли буксир «Сапфир» и поисково-спасательный катер САР-02.

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов заявил, что прошедший мощный шторм на Чёрном море в конце ноября мог рассеять якорные мины, установленные киевскими боевиками. Это несёт опасность для гражданских судов, которые подрываются одно за другим.