Борисоглебск, Воронежская область, 28 декабря, 2023, 14:03 — ИА Регнум. В Воронежской области произошло покушение на владельца птицефабрики «Третьяковская» Геннадия Ширяева, сообщил 28 декабря источник ИА Регнум.

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Ширяев 27 декабря ехал на своём Volkswagen по трассе «Курск — Саратов». Примерно в шесть вечера в двух километрах от его дома Борисоглебском районе по его машине открыли стрельбу. Произведя два выстрела, стрелявший скрылся. Ширяев не пострадал. Силовики ведут розыск открывшего стрельбу.

Ширяев — владелец крупнейшей птицефабрики Воронежской области.

Как сообщало ИА Регнум, региональное управление ФАС 26 декабря возбудило дело о сговоре производителей яиц в области. В сообщении ведомства отмечалось, что воронежские птицефабрики «Бобровская», «ППХ «Заброденское», «Ряба», а также «Третьяковская» единовременно повысили цены на куриные яйца, причём за месяц продукт подорожал от 16 до 37%.