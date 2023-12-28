Москва, 28 декабря, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Выступление певицы Anna Asti (Анна Дзюба) на новогоднем корпоративе компании «Сима-ленд» отменили из-за её участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом 28 декабря сообщила помощница владельца компании Андрея Симановского.

Василий Иванов ИА REGNUM

На мероприятии, которое состоится 29 декабря, исполнительницу заменит Полина Гагарина. Об этом сообщили «Известия».

Помимо этого, отменили и новогоднее выступление певицы в клубе Gipsy. Концерт планировали на 22:00 31 декабря, но в клубной афише теперь указали, что в это время в клубе выступит Jony.

Как сообщало ИА Регнум, вечеринка Ивлеевой состоялась 20 декабря в московском клубе «Мутабор». Дресс-код предполагал минимальное количество одежды, гостями мероприятия стали звёзды шоу-бизнеса.

После негативной реакции общественности на произошедшее блогер извинилась, признала, что осознала свою ответственность за произошедшее.

Позднее за участие в мероприятии публично извинились эстрадные исполнители Филипп Киркоров, Лолита и Дима Билан и журналистка Ксения Собчак. Хамовнический суд принял иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей по факту нравственного ущерба россиянам.