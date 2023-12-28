Вашингтон, 28 декабря, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Apple возобновит продажи умных часов Watch Series 9 и Ultra 2, которые запретили продавать в США на основании решения Комиссии по международной торговле (ITC), сообщило 27 декабря Reuters, ссылаясь на пресс-службу корпорации.

TASS/EPA/JOHN G. MABANGLO

Отмечается, что компания обжаловала решение комиссии и апелляционный суд приостановил запрет до завершения разбирательств. Умные часы начнут продавать в США 28 декабря в магазинах корпорации, а также на её электронной площадке.

«Мы рады, что апелляционный суд приостановил действие решения ITC на время полного его обжалования компанией», — заявили в пресс-службе.

Причиной запрета на продажу этих моделей стал спор о патентах. Эти часы измеряют уровень кислорода в крови, в связи с чем в 2021 году медицинская технологическая компания Masimo обратилась с жалобой на нарушение авторских прав. ITC 26 декабря 2023 года запретила продажи спорных моделей в США.

В 2022 году продажи умных часов принесли Apple $19,6 млрд.

Как сообщало ИА Регнум 17 декабря, в Китае госкомпании запретили сотрудникам пользоваться техникой Apple. Эксперты предположили, что решение об ограничениях значительно ухудшит в КНР положение техники иностранных марок, в том числе Apple, которая занимает доминирующее положение на китайском рынке смартфонов в премиум-сегменте. Китай является для американской компании одним из важнейших рынков. Страна обеспечивает ей около 19% всей выручки.