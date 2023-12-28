Москва, 28 декабря, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не видит у Евросоюза «радужного будущего» в хорошем смысле. Об этом 28 декабря он заявил в интервью «РИА Новости» и телеканалу «Россия 24».

Иван Шилов ИА Регнум

«Я не вижу такого радужного будущего, вернее, радужного будущего в хорошем смысле», — сказал глава МИД.

Лавров также добавил, что в других смыслах Евросоюз для себя это будущее определил.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября Лавров заявил, что смотрит на будущее объединений, где главенствуют США, без оптимизма. В числе таких он назвал Евросоюз, НАТО, ОБСЕ, Группу 77, Совет Европы.

В декабре лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян призвал не допустить превращения Европы в промышленную и экономическую пустыню из-за Украины. По его словам, конфликт между Москвой и Киевом губит европейцев.

При этом немецко-финский предприниматель Ким Дотком 5 декабря выразил мнение, что НАТО и Европейский союз начнут распадаться после победы России в конфликте на Украине.