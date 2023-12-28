Егорьевск, Московская область, 28 декабря, 2023, 13:15 — ИА Регнум. В городе Егорьевске в Московской области силовики предотвратили нападение 15-летнего подростка на школу. Об этом рассказал источник ИА Регнум.

Андрей Стенин

Как стало известно, Святослав 2008 года рождения вступил в террористическую организацию, пропагандирующую идеологию насилия, и через кураторов в соцсети попытался спланировать нападение на учебное заведение.

Подросток уже занялся поиском информации о возможности приобретения оружия и составил план атаки. Однако его оперативно вычислили сотрудники УФСБ. По данным следствия, юноша из неполной семьи, воспитывался только мамой.

В настоящее время следователи возбудили в отношении подростка сразу два уголовных дела: по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации). Наказание по второй статье варьируется от 10 до 20 лет лишения свободы. Подросток задержан.

11 сентября сообщалось, что в Ростовской области 15-летний школьник набросился с ножом на взрослых, когда пытался зайти в школу. Выяснилось, что молодой человек страдает психическими расстройствами.