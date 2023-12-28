Москва, 28 декабря, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в регионе Курильских островов. Об этом 28 декабря сообщили специалисты Европейского средиземноморского сейсмологического центра.

РИА Новости / Надежда Ликсакова

Эпицентр находился в 107 километрах от Курильска, очаг залегал на глубине 13 километров. Толчки зафиксировали в 09:15 (12:15 мск). Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

Как сообщало ИА Регнум, 27 декабря в Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 5,1. По данным иркутского МЧС, инфраструктурные объекты региона не пострадали и продолжили работу в штатном режиме. Разрушений в Иркутской области не произошло.