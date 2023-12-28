Москва, 28 декабря, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Полпред президента России в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолий Серышев поучаствовал в акции «Ёлка желаний».

Пресс — служба Анатолия Серышева

«Новый год — это добрый и тёплый праздник, который пропитан духом волшебства, поэтому должны исполняться все, особенно самые заветные мечты», — заявил Серышев.

Полпред исполнит желания шестнадцатилетней Дарьи из ЛНР, которая мечтает о гитаре, тринадцатилетнего Даниила из Иркутской области, который загадал в подарок каркасный бассейн, а также восьмилетней Дарьи из Омской области, которая мечтает о коллекционной кукле.

Представитель поможет исполнить заветные желания ещё 10 ребят из регионов Сибири. Так, трёхлетняя Амина из Омска получит кукольный домик, шестилетний Костя из Красноярского края сможет посмотреть представление в дельфинарии, а шестилетняя Хая из Республики Тыва так искренне верит в Деда Мороза, что загадала подарок-сюрприз.

Кроме того, Серышев исполнит мечты четырнадцатилетней Елизаветы из Иркутска и девятилетнего Марка из Кемерова, которые мечтают полетать в аэротрубе. Также подняться в воздух на настоящем вертолёте сможет семилетний Максим из Новосибирска. Шестилетний Егор из Томска хочет пожать руку сотруднику полиции и прокатиться в патрульном автомобиле, а одиннадцатилетний Никита из Барнаула — побывать в кабине машиниста поезда.

Пресс — служба Анатолия Серышева

Мальчик Ойгор из Республики Алтай любит музыку и загадал в подарок синтезатор. Тринадцатилетняя Анастасия из Республики Хакасия любит рисовать и читать, особенно ей нравятся книги Алексея Толстого, поэтому полпред подарит школьнице собрание сочинений писателя.

Акция «Ёлка желаний» стартовала в 2018 году по инициативе президента Владимира Путина. За это время удалось исполнились самые заветные желания более 100 тысяч детей. В акции участвуют дети в возрасте от 3 до 17 лет, имеющие ограниченные возможности здоровья, а также дети-сироты и ребята из малообеспеченных семей. Отдельное внимание уделяется детям из семей военнослужащих, участвующих в спецоперации, и ребятам, проживающим на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщало ИА Регнум, глава российского государства Владимир Путин 4 декабря принял участие в акции «Ёлка желаний». Президент выбрал на новогодней ёлке три шара-открытки с пожеланиями детей: попробовать себя в роли ведущей новостей, побывать на озере Байкал, посетить Эрмитаж.

Глава государства 27 декабря исполнил мечту мальчика посетить Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Президент спросил у него, есть ли ещё какие-то просьбы. В результате мать 11-летнего Никиты из Костромы попросила президента помочь с вопросом расширения возрастных рамок для лекарства, созданного для лечения мышечной дистрофии. Глава государства пообещал помочь.

Путин 21 декабря поговорил со школьницей Ксенией, мечту которой он обещал исполнить в рамках акции «Ёлка желаний». Она рассказала президенту о впечатлениях от посещения Первого канала.