Феодосия, Крым, 28 декабря, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) в ночь на 26 декабря ударили по Феодосии англо-французскими ракетами Storm Shadow воздушного базирования, сообщил источник ИА Регнум.

Александр Вепрёв

Как рассказал собеседник агентства, украинские формирования выпустили с самолётов две ракеты в направлении десантного корабля «Новочеркасск». В цель попала только одна ракета, вторая упала в море вблизи пирса.

В результате атаки на корабле возник пожар, «Новочеркасск» получил повреждения.

Кроме того, из-за взрыва пострадали и близлежайшие здания в Феодосии. По словам источника ИА Регнум — всего 50 объектов, среди которых три детских сада, четыре школы, дом культуры, две библиотеки, пять поликлиник и 10 жилых домов. Повреждены оконные и дверные проёмы, фасад здания, входные двери и кровли.

26 декабря в Минобороны сообщили, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских самолёта Су-24 в районе населённого пункта Жовтень. Именно эти самолёты запускали авиационные управляемые ракеты по порту Феодосии.

Из-за удара ВСУ пострадали пять человек, один из которых вскоре скончался. По данным ИА Регнум погибла в результате атаки охранник военно-морского порта Надежда Т. Женщине было 65 лет.