Москва, 28 декабря, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Специалисты госкорпорации «Роскосмос» продолжат устанавливать причины нештатной работы автоматической межпланетной станции «Луна-25», которая в итоге прекратила своё существование. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Иван Шилов ИА REGNUM

«В настоящее время продолжаются исследования по выяснению причин нештатного функционирования космического аппарата», ― говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что, кроме того, формируется комплекс мероприятий по недопущению подобных ситуаций в будущем.

Как сообщало ИА Регнум, станцию «Луна-25», которая стала первой в современной истории России, запустили к Луне 11 августа. Через пять дней она была уже на орбите искусственного спутника Луны. После этого станция сделала первый снимок лунной поверхности, прошла через метеоритный поток Персеиды и, уклонившись от столкновения, засняла момент удара болида о поверхность. На следующий день «Роскосмос» сообщил, что станция вышла на нерасчётную орбиту и прекратила своё существование.

В «Роскосмосе» 3 октября заявили, что, по основной версии, станция «Луна-25» разбилась во время приземления на спутник Земли из-за блока измерения угловых скоростей, запутавшегося в командах и славшего станции нулевые сигналы по скорости.

Президент РФ Владимир Путин 26 октября на встрече с молодыми учёными и специалистами космической отрасли в Королёве заявил, что Россия продолжит изучение Луны — лунную программу не закроют, а нештатную ситуацию с «Луной-25» стоит воспринимать как обидную ошибку.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов отметил, что космическую станцию «Луна-25» создавали недопустимо долго, в течение 16 лет, такие проекты должны создаваться за пять-семь лет. Он также добавил, что в «Роскосмосе» не планируют проводить кадровые перестановки после аварии с автоматической станцией.