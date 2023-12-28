Бомбу нашли на железнодорожной подстанции в Ярославле
Москва, 28 декабря, 2023, 12:26 — ИА Регнум. На подстанции железной дороги в Ярославле дежурный во время обхода обнаружил самодельное взрывное устройство, сообщил источник ИА Регнум.
Инцидент поизошёл 26 декабря. Дежурный тяговой подстанции на станции Филино при обходе заметил подкоп возле ограждения и следы, которые вели к трансформатору. В самом трансформаторе сотрудник обнаружил подозрительный предмет — пакет с лампочкой.
Прибывшие на место специалисты УФСБ идентифицировали предмет как СВУ. Они применили гидроразрушитель и уничтожили взрывное устройство.
Правоохранители организовали проверку по факту обнаружения бомбы. Устанавливаются причастные к подготовке взрыва.
27 декабря стало известно, что сотрудники Самарского областного управления ФСБ предотвратили теракт на Куйбышевской железной дороге. Подозреваемый в организации террористической атаки задержан. Им оказался сторонник украинской террористической группировки «Легион «Свобода России» (запрещена в РФ).