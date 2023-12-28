Москва, 28 декабря, 2023, 12:26 — ИА Регнум. На подстанции железной дороги в Ярославле дежурный во время обхода обнаружил самодельное взрывное устройство, сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Инцидент поизошёл 26 декабря. Дежурный тяговой подстанции на станции Филино при обходе заметил подкоп возле ограждения и следы, которые вели к трансформатору. В самом трансформаторе сотрудник обнаружил подозрительный предмет — пакет с лампочкой.

Прибывшие на место специалисты УФСБ идентифицировали предмет как СВУ. Они применили гидроразрушитель и уничтожили взрывное устройство.

Правоохранители организовали проверку по факту обнаружения бомбы. Устанавливаются причастные к подготовке взрыва.

27 декабря стало известно, что сотрудники Самарского областного управления ФСБ предотвратили теракт на Куйбышевской железной дороге. Подозреваемый в организации террористической атаки задержан. Им оказался сторонник украинской террористической группировки «Легион «Свобода России» (запрещена в РФ).