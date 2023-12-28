Москва, 28 декабря, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Фраза «оформление заявки на кредит» — одна из тех, которыми часто пользуются телефонные мошенники. Услышав её, лучше сразу прервать разговор, сообщил 27 декабря Банк России в Telegram-канале.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

Если человек, которому позвонили, не оставлял заявку на кредит, а ему сообщают по телефону, что банк предварительно одобрил займ, это повод прервать разговор.

«Не продолжайте разговор — иначе, сказав лишнего, вы точно поможете мошенникам оформить на вас кредит и похитить деньги», — сообщил регулятор.

Также регулятор посоветовал реагировать на сам факт, что звонящий представляется сотрудником Банка России. В действительности сотрудники ЦБ не звонят частным лицам и не пишут для совершения банковских операций.

Кроме того, мошенники часто упоминают о якобы существующем в ЦБ «специальном счёте» или о «безопасном счёте». Таких счетов в банке нет, подчеркнул регулятор.

Прибегают мошенники также к фразам о «следственных действиях» и «помощи в задержании мошенников». Банк напомнил, что по телефону правоохранители процессуальных действий не проводят, финансовой информации не запрашивают и принять участия в задержании мошенников никогда не предлагают.

Следует также помнить, слыша фразу «ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция», что банки и без участия клиента могут приостановить такие операции. Если у банка возникнут какие-то сомнения по поводу операций со счётом клиента, представитель кредитной организации может написать клиенту в онлайн-банке или позвонить, чтобы подтвердить осуществление операции.

«Но в отличие от жулика, настоящий работник банка звонит только с официального номера банка и никогда не просит совершить операцию по карте», — отметили в ЦБ.

Если человек слышит фразу о том, что у него истёк срок годности сим-карты, не должно быть сомнений — звонит мошенник. У сим-карт мобильных операторов срока годности нет.

Регулятор отметил, что распознать в незнакомце мошенника непросто, особенно по телефону. Тем более что злоумышленники часто представляются сотрудниками ведомств, присылают в мессенджерах поддельные удостоверения, а также применяют методы социальной инженерии, понимая, как вызвать в человеке нужные им эмоции. Если со звонящим заговорили о деньгах и счетах, следует просто положить трубку и позвонить в свой банк по официальному номеру.

Как сообщало ИА Регнум, телефонные мошенники обманули распорядительного директора «Совета по внешней и оборонной политике» Татьяну Борисову. Её убедили перевести 965 тысяч рублей на «безопасные счета».

Куратор платформы «Мошеловка» общественного движения «Народный фронт» Алла Храпунова предупредила о росте активности деятельности мошенников перед Новым годом. У людей мошенники чаще просят деньги через мессенджеры.