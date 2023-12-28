Москва, 28 декабря, 2023, 11:15 — ИА Регнум. Кандидат в президенты России от КПРФ Николай Харитонов с опаской отнёсся к бенгальским огням, сочтя их не просто опасным развлечением, но и излишеством в условиях проведения специальной военной операции.

Журналисты поинтересовались у Харитонова мнением относительно инициативы другого депутата от КПРФ Сергея Гаврилова, предложившего ограничить использование бенгальских огней из-за их огнеопасности и «ядовитых» паров, выделяемых при горении.

Однако кандидат на пост главы государства увидел совсем иную угрозу в праздничных огоньках.

«Сегодня мы уже говорим вслух… На Кубани запретили. Мы видим, что всевозможные беспилотные пуски пускаются в сторону Брянска, других близко лежащих к Украине территорий», — заявил политик.

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75-летний политик, судя по всему, не очень понял, о чём вообще идёт речь. На Кубани никто не запрещал бенгальских свечей, речь шла о фейерверках. 4 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время прямой линии с местными жителями заявил, что сейчас совсем не время для фейерверков, и наоборот попросил граждан ограничиться только использованием бенгальских огней.

Тем не менее — уверен Харитонов — россияне видели немало горя от бенгальских свечей.

«Ну, бенгальские огни… Было много случаев… И люди страдают… Порой бесконтрольно. Качества нет хорошего. И гибнут, и травмируются люди», — поведал политик.

По мнению Харитонова, тех, кто продаёт огни надо контролировать, как и тех, кто их производит. А лучше — вовсе отказаться от ярких новогодних огоньков.

«Идёт СВО. Надо быть скромными. По крайней мере, чувствовать, что мы находимся в стадии боевых действий. Тем более, что в каждом регионе есть и горе, и радость. Мы все переживаем», — резюмировал депутат.

Николай Харитонов решением КПРФ будет баллотироваться на пост президента в 2024 году вместо лидера партии Геннадия Зюганова.

Несмотря на странный комментарий относительно безобидного символа Нового года, Харитонов — опытный политик с огромным стажем. В Государственной думе он практически с самого момента её создания, с января 1994 года, и не пропустил ни одного из восьми созывов. При этом, согласно отчётам о трудовой деятельности депутата, Харитонов входит в число парламентариев с сомнительной способностью разрабатывать эффективные законопроекты.

В случаях, где инициативы были приняты, он являлся лишь соавтором, в остальных предлагаемые Харитоновым законопроекты были, мягко говоря, абсурдными.

Так, например, парламентарий предлагал создать в России «Крестьянский кодекс», который бы стал неким учебником для граждан, живущих в сельской местности.

Также Харитонов запомнился по скандалу о жалобах депутатов, чьи зарплаты в десятки раз превышают доходы среднестатистического россиянина, на якобы плохое питание в Госдуме. Харитонов заявил, что парламентарии буквально недоедают, терпят лишения, а в «магазинчике на первом этаже Госдумы 1,5 — 2 яйца». По словам коммуниста, депутаты и сотрудники нижней палаты парламента вынуждены «нести на плечах» еду из ближайшего кафе и терпеть очереди.

Выборы президента в России состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин 8 декабря сообщил, что принял решение баллотироваться на новый срок. Согласно опросам ВЦИОМ, Путин пользуется подавляющей поддержкой российских избирателей.

Как отметила глава ЦИК Элла Памфилова президентские выборы позволят решить ряд первостепенных задач, стоящих перед Россией. В том числе это шанс для россиян дать «электоральный отпор» агрессивному давлению на страну извне. Памфилова пояснила, что у россиян есть такая потребность — показать силу, зрелось и единство.