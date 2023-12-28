Джалал-Абад, Киргизия, 28 декабря, 2023, 11:36 — ИА Регнум. Сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии предотвратили теракт в городе Джалал-Абаде, сообщили 28 декабря в пресс-службе ведомства.

Гавриил Григоров/ ТАСС

Силовики задержали членов группировки «Исламское государство — Вилаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые готовили вооружённое нападение на православный храм и взрыв у новогодней ёлки в центре города.

В рамках контртеррористических мероприятий силовики задержали двух членов группировки 2007 года рождения, ранее дистанционно завербованных через интернет.

Зарубежные кураторы дали им задание заложить самодельное взрывное устройство у главной ели на центральной площади Джалал-Абада. Кроме того, им поручили организовать теракт и вооружённое нападение на храм Успения Пресвятой Богородицы.

У задержанных изъяли мобильные устройства, содержащие доказательства подготовки теракта. Так, в гаджетах нашли переписку с эмиссарами террористической группировки, план действий и инструкции по изготовлению взрывчатки.

Кроме того, устройства содержали видеозаписи с «клятвой на верность» главарю террористической организации.

Против задержанных возбудили уголовное дело о теракте. По решению суда их отправили под арест. Силовики проводят мероприятия по установлению преступных связей на территории Киргизии.

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ 27 декабря предотвратила теракт на Куйбышевской железной дороге. Сотрудники ведомства задержали жителя Самары — пособника украинской террористической группировки, готовившей взрыв.

У него изъяли бутылки с зажигательной смесью, а также мобильные устройства для связи с координаторами. Он дал признательные показания. По решению суда задержанного взяли под стражу.