Буэнос-Айрес, 28 декабря, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Власти Аргентины решили приватизировать более 40 государственных компаний. Соответствующий законопроект новое правительство страны внесло в парламент. Об этом сообщила газета Ámbito Financiero.

В список государственных компаний, которые могут перейти в частные руки, попали авиакомпания Aerolíneas Argentinas, AySA (компания, обеспечивающая водоснабжение), нефтегазовая компания YPF, Национальный банк и железнодорожная компания Ferrocarriles Argentinos, крупнейшее государственное предприятие с более чем 30 тысячами сотрудников.

В список также входят такие известные компании, как оператор почтовых услуг Correo Argentino, военные заводы, порты, оператор спутниковой связи ARSAT, информационное агентство Télam и государственное Radio y Televisión Argentina. Всего 41 госкомпания.

Авторы законопроекта считают, что приватизация позволит обеспечить большую конкуренцию и экономическую эффективность, сократить налоговую нагрузку, улучшить качество предоставляемых услуг. Кроме того, она даст возможность государству сконцентрироваться на своих «основных функциях».

По данным регионального минфина, большинство приватизируемых компаний с января по сентябрь были убыточными. Кроме того, многие из них уже являются публичными обществами с ограниченной ответственностью, что облегчает процесс приватизации.

Как сообщало ИА Регнум, Хавьер Милей победил на выборах президента Аргентины 19 ноября. Он получил известность своими резкими заявлениями и скандальным поведением. 10 декабря состоялась инаугурация нового главы государства.

В центре Буэнос-Айреса 20 декабря прошёл митинг против экономической политики нового правительства Аргентины. Люди перекрыли улицы и пытались пройти к зданию правительства, но их движение было остановлено полицейскими с щитами. В результате образовавшейся давки полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

Неделю спустя акции протеста возобновились. 27 декабря на площади в центре Буэнос-Айреса, где располагаются национальные городские суды, собрались несколько тысяч человек. Участники демонстрации, намеревающиеся заявить о незаконности реформ Милея, не мешали движению по основным магистралям, сама манифестация прошла в спокойной обстановке.