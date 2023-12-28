ЦИК зарегистрирует 28 декабря доверенных лиц Путина
Москва, 28 декабря, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрирует 28 декабря доверенных лиц президента Владимира Путина, следует из проекта повестки ЦИК.
«О регистрации доверенных лиц кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», — говорится в первом пункте повестки Центризбиркома.
Как сообщало ИА Регнум, певец Ярослав Дронов (SHAMAN), рассказал 25 декабря, что стал доверенным лицом Путина. Новость исполнитель сопроводил роликом, в котором подписывал соответствующий документ.
Выборы президента России пройдут в три дня с 15 по 17 марта 2024 года. Досрочное голосование запланировали в период с 25 февраля по 14 марта. Президент России Владимир Путин 8 декабря в ходе церемонии вручения наград в Кремле сообщил, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года. С такой просьбой к главе государства обратился спикер парламента ДНР Артём Жога.
Всего намерение баллотироваться в президенты России по состоянию на 26 декабря выразили 33 кандидата. Среди них председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий, Зампредседателя Госдумы Владислав Даванков, выдвинутый от партии «Новые люди» и Николай Харитонов от партии КПРФ.
Помимо этого, Центризбирком 11 декабря принял решение провести выборы президента России в новых регионах, где действует военное положение.