Москва, 28 декабря, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрирует 28 декабря доверенных лиц президента Владимира Путина, следует из проекта повестки ЦИК.

ЦИК РФ

«О регистрации доверенных лиц кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», — говорится в первом пункте повестки Центризбиркома.

Как сообщало ИА Регнум, певец Ярослав Дронов (SHAMAN), рассказал 25 декабря, что стал доверенным лицом Путина. Новость исполнитель сопроводил роликом, в котором подписывал соответствующий документ.

Выборы президента России пройдут в три дня с 15 по 17 марта 2024 года. Досрочное голосование запланировали в период с 25 февраля по 14 марта. Президент России Владимир Путин 8 декабря в ходе церемонии вручения наград в Кремле сообщил, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года. С такой просьбой к главе государства обратился спикер парламента ДНР Артём Жога.

Всего намерение баллотироваться в президенты России по состоянию на 26 декабря выразили 33 кандидата. Среди них председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий, Зампредседателя Госдумы Владислав Даванков, выдвинутый от партии «Новые люди» и Николай Харитонов от партии КПРФ.

Помимо этого, Центризбирком 11 декабря принял решение провести выборы президента России в новых регионах, где действует военное положение.