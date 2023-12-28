Москва, 28 декабря, 2023, 11:03 — ИА Регнум. В Москве телефонные мошенники убедили распорядительного директора «Совета по внешней и оборонной политике» Татьяну Борисову перевести 965 тыс. на «безопасные счета». Об этом сообщил источник ИА Регнум.

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18 декабря в полицию обратилась 70-летняя Татьяна Борисова. Она рассказала, что 15 декабря ей в мессенджер (Telegram) позвонил незнакомый мужчина и представился сотрудником ФСБ. Он объяснил, что средства на счетах женщины находятся под угрозой и их необходимо срочно перевести на безопасный счёт. Борисову убедили снять деньги и внести через банкоматы на «страховой» счёт, номер которого женщине продиктовали по телефону. Незнакомец обещал, что уже через несколько дней она сможет получить средства обратно, но этого не произошло.

«По заявлению 70-летней жительница Москвы проводится проверка, сумма ущерба составила 965 000 рублей», — рассказал собеседник агентства

Татьяна Борисова родилась 12 августа 1953 года. С 1992 года она работала в Институте США и Канады АН СССР в качестве научного сотрудника. А с 1994 года она стала исполнительным директором и членом президиума неправительственной организации «Совет по внешней и оборонной политике (СВОП)». Затем с 1996 Борисова занимала пост исполнительного директора Межрегионального Фонда информационных технологий (МФИТ). В 1995–1999 годах она была помощником депутата Государственной Думы Юрия Нестерова. С 2013 года Борисова является распорядительным директором СВОП и членом Президиума СВОП.

Совет по внешней и оборонной политике (СВОП) — неправительственное общественное объединение, существующее с 1992 года в Москве. Его создала группа политиков, руководителей ассоциаций деловых кругов, предпринимателей, общественных и государственных деятелей, представителей силовых министерств, военно-промышленного комплекса, науки и средств массовой информации. Организация ставит перед собой задачи содействия выработке и реализации стратегических концепций развития России, ее внешней и оборонной политики, становлению Российского государства и гражданского общества в стране. Она существует за счет спонсорских взносов, грантов, пожертвований частных лиц и неправительственных организаций.

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