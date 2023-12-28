Москва, 28 декабря, 2023, 11:29 — ИА Регнум. В зоне палестино-израильского конфликта, в частности в секторе Газа, остаётся незначительное количество россиян. Российские дипломаты внимательно отслеживают ситуацию и стараются оказывать им помощь в индивидуальном порядке. Об этом сообщил на брифинге директор департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) Министерства иностранных дел Юрий Горлач.

TASS/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

«По информации наших загранпредставительств, в секторе Газа остаются наши граждане. Это небольшое уже количество людей. Либо не получены разрешения соответствующих властей, либо они добровольно отказались от выхода, поскольку не было разрешения для их родственников», — уточнил он.

По его данным, за всё время эвакуации из палестинского анклава российская сторона получила разрешения на проход через контрольно-пропускной пункт «Рафах» для порядка 1300 человек.

Палестино-израильский конфликт вновь обострился 7 октября. После проникновения на территорию Израиля боевики радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа начали убивать жителей приграничных поселений, захватили в плен более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Вскоре Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и с 27 октября начал там наземную операцию. Кроме того, с самого начала обострения израильские ВВС стали наносить авиаудары по инфраструктуре анклава, включая больницы и школы. По состоянию на 25 декабря, в секторе Газа погибли свыше 20,5 тыс. человек, вместе с этим ранения получили 54,5 тыс. жителей.

Как сообщало 25 декабря ИА Регнум, египетские власти представили на обсуждение трёхэтапный план прекращения войны Израиля с палестинским движением ХАМАС в Газе. Со ссылкой на информацию от израильских чиновников газета Times of Israel сообщила, что первый этап плана заключается в приостановке огня минимум на две недели, во время которых ХАМАС и Израиль обменяются десятками заложников.

Второй этап предусматривает внутрипалестинские переговоры — между партией ООП («Организация освобождения Палестины», ФАТХ) и движением ХАМАС.

Третий этап включает в себя всеобъемлющее прекращение огня и освобождение обеими сторонами оставшихся заложников.