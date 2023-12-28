Москва, 28 декабря, 2023, 11:03 — ИА Регнум. В Москве в новогоднюю ночь городской транспорт будет бесплатным, сообщил 28 декабря мэр Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Городской транспорт будет бесплатным всю новогоднюю ночь — с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января», — сообщил глава города.

Он уточнил, что будет функционировать метро, МЦК (Московское центральное кольцо), а также 158 самых востребованных и ночных маршрутов наземного транспорта.

Работу МЦД (Московских центральных диаметров) власти города решили продлить в Новый год до трёх часов ночи.

Также Собянин сообщил, что на Рождество метро и МЦК будут работать до двух часов ночи, МЦД — до трёх часов. Кроме того, 151 маршрут автобусов, электробусов и трамваев будет работать на Рождество до 03:30 мск, а 16 — всю ночь.

Мэр Москвы добавил, что с 1 по 8 января парковка на улицах города сделают бесплатной.

Как сообщало ИА Регнум, фейерверков на Новый год и Рождество в российской столице не будет.

Собянин 21 декабря сообщил, что в новогодние праздники в Москве пройдёт порядка 200 крупных праздничных мероприятий. Сам Новый год можно будет встретить в 21 парке, в том числе в Парке Горького, «Сокольниках», в Саду «Эрмитаж».