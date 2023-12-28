Москва, 28 декабря, 2023, 11:15 — ИА Регнум. В Москве 31 декабря температура воздуха опустится до 14 градусов ниже нуля. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ТАСС. Метеоролог объяснил такой резкий переход к сильным морозам тем, что в столицу в последний день уходящего года начнёт прорываться холодный фронт.

«29-30 декабря будет оттепель, а вот на стыке годов у нас произойдут кардинальные перемены в атмосфере, природа пришлет к нам холодный атмосферный фронт», — рассказал Тишковец.

Синоптик добавил, что морозы ударят 31 декабря не с самого утра. До обеда термометры будут показывать температуру воздуха около нуля. Днем — минус три градуса, вечером похолодает до минус восьми.

«В ночь на 1 января распогодится и морозы начнут крепчать — ожидается от минус 9 до минус 14 градусов. Может быть даже холоднее», — предупредил Тишковец.

Синоптик добавил, что морозы в Москве будут сопровождать заряды снега.

Как сообщало ИА Регнум, синоптики предупредили россиян об аномальных морозах в последние дни 2023 года. Сразу в нескольких регионах страны — Архангельской, Мурманской и Вологодской областях ожидается до 25 градусов ниже нуля. До минус 51 градуса прогнозируют в Якутии. Немного теплее будет на Чукотке — до 48 градусов мороза, в Магаданской области — до минус 47, в Хабаровском крае — до 44 градусов мороза. В Амурской области столбики термометров покажут около минус 40.