Москва, 28 декабря, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Россияне с 1 мая 2024 года смогут переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей в месяц бесплатно через СБП. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка 28 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM

При этом размер переводов без комиссии одного гражданина другому останется прежним — 100 тыс. рублей в месяц. Комиссия за перевод сверх этой суммы также не изменится — 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. рублей.

Кроме того, Центральный банк России освободит банки от уплаты комиссий регулятору по ряду операций в Системе быстрых платежей (СБП). Это правило начнёт действовать с 1 апреля 2024 года.

«Нулевые тарифы для банков будут действовать за перевод гражданам кешбэка, а также за возврат такого кешбэка продавцу при отказе от покупки», ― говорится в сообщении ЦБ.

В СБП до 1 июля 2024 года для банков действует льготный период, когда они не платят комиссию регулятору за переводы между гражданами. ЦБ принял решение установить нулевой тариф для этих операций без ограничения срока действия.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне смогут переводить без комиссии до 30 млн рублей в месяц между своими счетами в разных банках. До этого клиенты банков могли перевести без комиссии через СБП до 100 тыс. рублей в месяц. Государственная дума приняла этот закон 26 июля.

Это правило касается переводов с использованием системы быстрых платежей (СБП) и финансовых платформ. При переводах по номеру карты или в отделении банка комиссия сохранится.

Новая норма призвана пресечь заградительные условия для свободного перемещения денежных средств физлиц между банками, которые не смогут ограничивать размер или число операций в пределах этой суммы. Кроме того, банки обяжут информировать клиентов в офисе, на сайте и в мобильном приложении о правилах взимания и невзимания комиссии.