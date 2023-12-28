Количество пострадавших в ДТП в Турции увеличилось до 59 человек
В результате цепного ДТП в Турции 11 человек погибли, 59 пострадали
Турция, 28 декабря, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Количество пострадавших в дорожной аварии в Турции увеличилось до 59 человек, сообщил 28 декабря министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, передало агентство Anadolu.
Кадр из видео
Коджа заявил, что пострадали в ДТП 59 человек, причём восемь — серьёзно. Он заявил о десяти погибших, тогда как губернатор Сакарьи Яшар Карадениз ранее сообщал об 11 погибших.
Как сообщало ИА Регнум, дорожная авария произошла 28 декабря в Сакарье. На трассе из-за тумана столкнулись семь транспортных средств, в том числе три автобуса и грузовик.
Как рассказал Карадениз, пострадавших развозят по больницам. Многие получили травмы уже на дороге, выйдя из автобусов, попавших в аварию. Из-за тумана их сбили ехавшие мимо автомобили.