Турция, 28 декабря, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Количество пострадавших в дорожной аварии в Турции увеличилось до 59 человек, сообщил 28 декабря министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, передало агентство Anadolu.

Кадр из видео

Коджа заявил, что пострадали в ДТП 59 человек, причём восемь — серьёзно. Он заявил о десяти погибших, тогда как губернатор Сакарьи Яшар Карадениз ранее сообщал об 11 погибших.

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Как сообщало ИА Регнум, дорожная авария произошла 28 декабря в Сакарье. На трассе из-за тумана столкнулись семь транспортных средств, в том числе три автобуса и грузовик.

Как рассказал Карадениз, пострадавших развозят по больницам. Многие получили травмы уже на дороге, выйдя из автобусов, попавших в аварию. Из-за тумана их сбили ехавшие мимо автомобили.