Москва, 28 декабря, 2023, 10:07 — ИА Регнум. При падении цен на нефть в 2024 году могут использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), но «обнулять» фонд не планируется. Такой вариант не исключили в Министерстве финансов России.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Как напомнил глава Минфина Антон Силуанов, пополнение ФНБ, согласно бюджетному правилу, возможно при цене нефти марки Urals выше 60 долларов за баррель. На сегодня она составляет порядка $65. При этом цену порядка $70 министр назвал оптимистичной.

«Мы, конечно, закладывали нефть порядка $70 в нашем прогнозе и исходя из этого и считали пополнение ФНБ. Если не будет $70, будет $60 ― значит, не будет никакого пополнения. Значит, ФНБ не будет пополняться», ― пояснил он.

Силуанов указал на необходимость пройти следующий год, когда 1,3 трлн рублей из ФНБ направят для баланса бюджета.

«С 2025 года планируем, что этого трансферта из ФНБ не будет. Наша задача, если денег не будет ― будем брать из ФНБ», ― сказал глава ведомства.

Он также добавил, что ликвидная часть фонда сокращается. Она составляет 4,7 трлн рублей, часть из них предусмотрена под проекты.

«Но если совсем будет ситуация негативная по ценам на энергоресурсы ― будем использовать ФНБ. [Но] мы тоже не заинтересованы в том, чтобы обнулить ФНБ и сидеть с копейкой в запасе», ― сказал Силуанов.

Как сообщало ИА Регнум, закон о федеральном бюджете на 2024–2026 годы президент России Владимир Путин подписал 27 ноября. В 2024 году доходы бюджета вырастут почти на 29%. В документе также предусмотрели индексацию МРОТ на 18,5% и увеличение расходов на социальную политику.

Согласно закону, объём ФНБ на начало 2024 года оценили в 12,178 трлн рублей, в 2025 году ― 11,191 трлн, в 2026 году ― 13,003 трлн. Пополнение фонда в 2023 году запланировали на уровне 1,088 трлн рублей, в 2024 году ― 333,8 млрд, в 2025 году ― 1,821 трлн, в 2026 году ― 1,836 трлн рублей.

Покрывать дефицит бюджета в 2024 году планируется из средств Фонда национального благосостояния. На эти цели предусмотрено 1,3 трлн рублей.

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что по состоянию на 1 июля ликвидная часть Фонда национального благосостояния составила 6,446 трлн рублей. Всё остальное, по его словам — это неликвидная часть, к которой относятся вложения в объекты, проекты и прочее.

Общий объем фонда на начало июля составлял 12,3 трлн рублей, тогда как на 1 января текущего года его размер не дотягивал до 10,5 трлн рублей.