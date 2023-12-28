Луганск, 28 декабря, 2023, 09:55 — ИА Регнум. На военную базу НАТО в Румынии регулярно приходят военные грузы для украинской армии, сообщил 28 декабря военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

«В Румынию на регулярной основе прибывают грузы для ВСУ», — сообщил Марочко

Грузы на военную базу «Михаил Когэлничану» доставляют, как правило, гражданские фуры с европейскими номерами. Они проходят через города Галац, Рени и заходят в город Измаил в Одесской области.

Марочко отметил, что фуры доставляют не только боекомплекты, но и оружие, и технику.