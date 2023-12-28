Тобольск, Тюменская область, 28 декабря, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Тело депутата городской думы Тобольска Владимира Егорова обнаружили во дворе дома, сообщило 28 декабря уральское издание «Никануне.ru».

Тело нашли 27 декабря во дворе дома на улице Кедровая. Егорову было 46 лет.

Информацию о смерти Егорова подтвердили в думе и в мэрии. Егоров был заместителем председателя Тобольской городской думы, а также владельцем базы отдыха «Винокурово».